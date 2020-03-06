الدفاع الروسية تكثف إجراءاتها لحماية الجيش من فيروس كورونا

أعلن رئيس الإدارة الطبية في وزارة الدفاع الروسية، دميتري تريشكين، أن الوزارة اتخذت إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الوضع الصحي بين أفراد القوات المسلحة، وهذا يتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشار تريشكين إلى أنه تم إرسال إرشادات خصيصا للوقاية من فيروس كورونا.

وقال تريشكين: "يجري العمل لتحديد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض بين العسكريين والعاملين المدنيين وكذلك مراقبة العسكريين الذين كانوا على اتصال مع الأشخاص الذين وصلوا من رحلات عمل من الخارج".

بالإضافة إلى ذلك، حددت المنظمات الطبية العسكرية خوارزمية لعمل الطاقم الطبي في حال تحديد مريض واحد مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف تريشكين: "على وجه الخصوص، يتم العزل الفوري للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالمرض، والإشراف الطبي على الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم".

اليوم، في المستشفيات وأقسام العيادات الخارجية والوحدات الطبية للوحدات العسكرية، تم تجهيز جميع الإمدادات اللازمة من الأدوية والعقاقير الوقائية والمحافظة عليها على المستوى المطلوب. بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات، ومجموعات من الملابس الطبية الواقية، ووسائل خاصة لنقل المرضى المصابين بالأمراض المعدية، وكذلك المطهرات والمعدات.

وأشار ممثل الوزارة إلى أن مراكز المراقبة الصحية والوبائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تقوم بمراقبة مستمرة للوضع الوبائي. مؤكدا أن هذا العمل مستمر على مدار الساعة.

يتركز عمل الأطباء العسكريين وقادة الوحدات العسكرية على التحديد النشط المبكر للمرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية، وعزلهم الفوري عن الزملاء، وإدخالهم المستشفى وتقديم العلاج اللازم.