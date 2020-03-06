الطاقم النسائي الأول في البحرية الروسية يبدأ تدريبات على متن سفينة حربية... فيديو

أجرى أول طاقم نسائي تجريبي لسفينة الدورية الروسية "رابتور" تدريبات لإنقاذ الناس من سفينة متحطمة. مثل هذه الفصول في التدريب على الإنقاذ إلزامية لجميع البحارة العسكريين، ولكن لأول مرة، تتدرب فتيات على هذا، تحت أمرة قائدة السفينة آنا بريكيز.

ووصلت الفتيات مع أسطول البحر الأسود إلى سان بطرسبورغ، من أجل التدريب الشامل، وكانت الراغبات في الخدمة في الطاقم الأول كثيرات، ولكن تم اختيار الأفضل. والأن يتوجب عليهن إثبات أنه يمكن للنساء قيادة سفينة حربية، بحسب قناة "زفيزدا" الروسية

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تشكيل أول طاقم إناث تجريبي في البحرية الروسية. ستناوب ثلاث فتيات في قارب دورية من طراز "رابتور" كجزء من أسطول البحر الأسود.

وقال القائد الأعلى للقوات البحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، سيستمر تدريب الطاقم حتى 27 أبريل/نيسان. خلال هذا الوقت، يجب على الفتيات تعلم استخدام محطة توليد الكهرباء وأنظمة الملاحة والاتصالات والأسلحة والعمل على حل مشاكل الإدارة.

وبعد الانتهاء من التدريب، سيبدأ الطاقم النسائي الأول الخدمة في أسطول البحر الأسود.

تجدر الإشارة إلى أن قوارب الدورية من المشروع 03160 "رابتور" مصممة للقيام بدوريات في المنطقة الساحلية للبحار والمضايق ومصبات الأنهار على مسافة قصوى تصل إلى 100 ميل بحري من خط التمركز. تبلغ سرعة القارب 50 عقدة أو ما يصل إلى 93 كم في الساعة.

يمكن "لرابتور" حمل ما يصل إلى 20 من مشاة البحرية وإجلاء الجرحى. القارب مسلح بمدفعين من طراز "بيشينبغ" من عيار 7.62 ملم، بالإضافة إلى وحدة قتالية مع مدفع رشاش كي بي في تي عيار 14.5 ملم.