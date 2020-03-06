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11:48 GMT06 مارس/ آذار 2020
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    يخترق الدروع وكأنها ورق

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    روسيا
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    من أنواع السلاح الروسي الجديدة مدفع أطلق عليه اسم "بايكال".

    80 طلقة في الدقيقة

     ما يحمل اسم "بايكال" هو برج أو قمرة أسلحة للعربات المدرعة يضم مدفعًا آليًا جديدًا من عيار 57 ملم، ورشاشا من عيار 7.62 ملم. ويتم التحكم في الأسلحة التي يحويها برج "أ أو-220إم بايكال" عن بعد.

    يدور برج "بايكال" حول محوره 360 درجة، ويستطيع إصابة أهداف على بعد يزيد على 14 كم وعلى ارتفاع 7.5 كم. ويستطيع مدفع "بايكال" إطلاق 80 طلقة في الدقيقة. وتنطلق قذيفته بسرعة 1.5 كم في الثانية، وتستطيع اختراق درع سمكه 120 ملم على بعد 1.5 كم.

    ويحتوي برج "بايكال" على 80 قذيفة. ويمكن تفجير قذائف "بايكال" عن بعد. وتكون هذه القذائف مُجدية جدا عند استخدامها ضد الطائرات المسيّرة.

    ويُتوقع أن تتضاعف قوة نيران المدرعات المزودة بمدفع "بايكال" أضعافا.

    دبابة أرماتا (تي -15) في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا
    © Sputnik . Aleksey Kudenko
    دبابة "أرماتا" (تي -15) في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا

    أنياب "أرماتا"

    يمكن تزويد شتى أنواع المدرعات بمدفع "بايكال"، فمثلا، تم في الصيف الماضي عرض آلية المدفعية "ديريفاتسيا" المزودة بمدفع "بايكال". وسوف تظهر عربة مدرعة أخرى مزودة بمدفع "بايكال" هي مركبة المشاة القتالية "تي-15 أرماتا" في موسكو في التاسع من مايو/أيار خلال العرض العسكري الذي يقيمه الجيش الروسي بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية.

    وكانت المرة الأولى التي تم فيها عرض آلية "بايكال" في عام 2015 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونالت الآلية وقتذاك أعجاب الخبراء واستأثرت باهتمام المسؤولين العسكريين الأجانب.

    وتوجد الآن عدة نماذج تجريبية من مدفع "بايكال". ومن المقرر أن تبدأ روسيا صناعة النماذج العملية في عام 2020.

    وليس مستبعدا أن تحصل الطائرات وسفن وزوارق الأسطول الروسي أيضا على مدافع "بايكال". ويجري العمل الآن على إيجاد آلية مناسبة للقوات البرية والجوية والبحرية معا.

    الحاجة إلى عيار 57 ملم

    كانت مدافع عيار 30 ملم السلاح الأساسي لمدرعات القوات البرية في العقود الماضية. لكن الآليات العسكرية في تطور مستمر. وقد ظهرت وسائل متطورة لحمايتها من المقذوفات المضادة. ولم يعد بإمكان قذائف عيار 30 ملم اختراق دروع الدبابات ومركبات المشاة القتالية العصرية. لذا اقتضت الضرورة إيجاد مدفع متطور قادر على مكافحة المدرعات الحديثة. ولا توجد مدرعات قادرة على مقاومة قذائف "بايكال" من عيار 57 ملم في العالم الآن.

    وقد ظهرت في روسيا آلية أخرى تحتوي على أسلحة قادرة على مكافحة المدرعات الحديثة أطلق عليها اسم "كينجال". ويحوي برج  أو قمرة "كينجال" مدفعا أساسيا ومدفعا رشاشا وصواريخ "أتاكا" الموجهة المضادة للدبابات. وتحتاج "كينجال" إلى قاعدة متينة مثل قاعدة "أرماتا" لأن وزنها حوالي 4 أطنان.

    المعرض الدولي لمنتدى أرميا-2017 في كوبينكا بضواحي موسكو
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    المعرض الدولي لمنتدى "أرميا-2017" في كوبينكا بضواحي موسكو

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    صناعة عسكرية, آليات عسكرية, صناعة أسلحة, روسيا
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