خضوع ثلاثة أشخاص للحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا" في الشيشان

أعلن نائب رئيس وزراء الحكومة الشيشانية، رئيس مقر عمليات مكافحة الإصابات الخطيرة، شهيد أحمدوف، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص عادوا من إيطاليا يخضعون للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في الشيشان، وأن الاختبار الأولي جاء سلبيا.

غروزني - سبوتنيك. ونقلت وزارة الصحة في الجمهورية عن أحمدوف في اجتماع بالمقر، قوله "لقد قمنا بفرض الحجر الصحي على ثلاثة أشخاص عادوا من إيطاليا. أظهر الاختبار الأولي لفيروس كورونا نتيجة سلبية، وسوف نجري اختبارا ثانيا في غضون 10 أيام. حتى الآن لا توجد لديهم علامات العدوى، ويشعرون بقدر كبير من الراحة".

وأضاف، بأنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس خطير في الجمهورية. ولفت أحمدوف، إلى حشو المعلومات في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية يؤدي إلى بث الذعر بين السكان.

ودعا إلى إبلاغ السكان بالمعلومات المفصلة والصريحة عن حالة فيروس كورونا في المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة في الجمهورية الشيشانية، أنه تم حجز نحو 2000 سرير في مستشفيات غروزني في حال وقوع تفشي فيروس كورونا.

وختم شهيد أحمدوف "في حالة حدوث مضاعفات الوضع الوبائي، سيتم إشراك 1820 سريرا بسبب إعادة تأهيل المؤسسات الطبية للجمهورية".