روسيا تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 5 منها في موسكو

سجل مركز متابعة ورصد فيروس كورونا في موسكو 6 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة من بينها 5 حالات في موسكو وحالة واحدة في مدينة نيجني نوفغورود.

وجاء في التقرير الصادر عن المركز: "خلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا بين مواطني روسيا الاتحادية، خمس حالات في موسكو وحالة واحدة في نيجني نوفغورود".

ولفت التقرير إلى أن جميع المصابين هم من العائدين من إيطاليا.

وبحسب المركز يخضع أقارب وأصدقاء المصابين بفيروس كورونا في موسكو لإشراف طبي، وثلاثة في مستشفى يعانون من أعراض العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.

وقال التقرير: "المقربون - الأصدقاء والأقارب الذين تحدث معهم المرضى بعد عودتهم إلى منازلهم يخضعون لإشراف طبي. أما الذين يعانون من أعراض العدوى الفيروسية التنفسية الحادة فيتم إرسالهم إلى المستشفى - هناك 3 منهم فقط".

ووفقا للتقرير: "الباقون الذين ليس لديهم أية أعراض للمرض، يجب أن يظلوا في الحجر الصحي في المنزل أو الذهاب إلى مركز المراقبة".

وقد تم تسجيل ثلاث حالات لمواطنين روس، جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية دياموند برينسيس، والآن هم في الحجر الصحي في قازان.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن الوضع المرتبط بفيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة، معولا على أن التدابير المتخذة لمواجهة هذا الفيروس ستكون مجدية.