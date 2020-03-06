بيسكوف: لا توجد لدى بوتين في الوقت الحالي خطط لاتصالات مع القيادة السعودية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطط لاتصالات مع قيادة المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي.

وأكد بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال عما إذا كان يخطط لمحادثة بين الرئيس الروسي والعاهل السعودي أو ولي العهد "حتى الآن لا توجد خطط لذلك".

وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى السعودية، استغرقت يوما واحدا، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي شملت الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.