بوتين حول رئاسته: ليس عملا بل قدر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أداء واجباته كرئيس ليس عملا بل قدر، مشيرا في نفس الوقت، إلى أنه ممتن للناس على ثقتهم.

قال بوتين في اجتماع مع ممثلين عن المجتمع "عملي يتضمن، بما في ذلك، اجتماعنا اليوم. هل من الممكن أن أتعب منه؟ إنه يبعث السرور في نفسي. أنا أفهم سؤالك تماما، أنا ممتن تماما للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن تعبي. الأمر ليس أنني متعب أو أرغب في ممارسة شيء آخر، واثق، أن أي شخص لو كان في منصبي، لكان قد تقبل هذا ليس كعمل فقط، بل كقدر، ولهذا أنا أتعامل معه بهذه الطريقة".

وأشار إلى أنه "ممتن بلا حدود للناس على ثقتهم ودعمهم".

وشدد الرئيس على أنه "بدون دعم، من المستحيل العمل على الإطلاق، بدءا من الألفينيات، الأكثر صعوبة وجزئيا دموية، لو لم يكن هناك دعم من الناس وقتها، لكان من المستحيل القيام بأي شيء".