بيسكوف: تحضيرات الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على الفاشية مستمرة 

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية مستمرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "العمل مستمر كما هو مخطط".

هذا وقررت السلطات الروسية في وقت سابق، إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".