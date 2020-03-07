عرض مظلات القوات الخاصة الروسية أمام بوتين... فيديو

بحسب المطورين، يجب على وزارة الدفاع تقييم المظلات وفقا لنتائج الاختبارات هذا العام.

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لمصنع إيفانوفو "بوليوت" على الابتكارات الواعدة للمصنع التي يتم تطويرها لصالح القوات الروسية الخاصة.

وقد تم عرض مجموعة كاملة لإنزال ممثلي القوات الخاصة، بما في ذلك معدات الأكسجين للقفز من ارتفاع 4 إلى 8 آلاف متر أمام بوتين.

أيضا، تم تقديم أنظمة للقفز الجماعي تسمح بالقفز بمظلة واحدة للمظلي ومعه على سبيل المثال، طبيب، أو كلب الخدمة، للرئيس بحسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وبحسب المصممين، على وزارة الدفاع خلال هذا العام تقييم هذا النظام وفقا لنتائج الاختبار.