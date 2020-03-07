إلى أين تتجه صادرات روسيا "السرية"

ومن السلع التي تُدرج في خانة صادرات روسيا السرية، الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والطائرات والتقنيات الفضائية والغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة أنباء قطاع الأعمال نقلا عن مصلحة الجمارك الروسية أن صادرات السلع "السرية" شكلت ما نسبته 13 في المائة من إجمالي الصادرات الروسية في عام 2019 والتي قدّرت بـ422.8 مليار دولار.

ويشار إلى أن غالبية صادرات السلع العسكرية الروسية تتجه إلى مصر والجزائر والصين والهند والولايات المتحدة. وتحصل الأخيرة على حصة الأسد من صادرات النظائر المشعة الروسية بينما تحصل السويد على حصة الأسد من صادرات الكيماويات الروسية.

وعلق الخبير الاقتصادي فلاديمير روجانكوفسكي على هذه المعلومات، فقال لراديو "سبوتنيك" إن الصادرات السرية لا تعتبر غير شرعية ولكنها لا تعتبر من السلع التي تباع في البورصة، لذا لا تعلن تفاصيل صفقات بيعها.