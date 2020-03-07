لأول مرة في العالم... مركبة مشاة تحصل على حماية ضد المقذوفات المضادة للدروع

كان من الممكن أن تصبح مدرعات روسية من طراز "بي إم بي 3" محصنة تماما ضد الصواريخ والقنابل المضادة في مطلع الألفية الثالثة.

وذلك لأن مركبة المشاة القتالية هذه أصبحت أول آلية من هذا النوع في العالم يتم تجهيزها بمنظومة "أرينا" للحماية النشطة والتي كانت مخصصة من قبل لدبابات "تي-80" وحدها.

وصُنعت نسخة خاصة من منظومة "أرينا" تزن 900 كيلوغرام وتقدر على اعتراض قنابل "إر بي جي" والصواريخ الموجهة المضادة للدروع والمقذوفات الأخرى التي تطير بسرعة 700 متر في الثانية، لأجل المركبة البالغ وزنها 18 طنًّا. إلا أنه لم يتم تجهيز مدرعات "بي إم بي 3" بمنظومة الحماية هذه بسبب الضائقة المالية وعزوف موظفي وزارة الدفاع عن الاعتناء بهذه المدرعة.

وأدركوا أخيرا أهمية توفير الحماية للآليات العسكرية العادية، فتم تجديد نية تجهيز مدرعات "بي إم بي 3" أسوة بالدبابات بمنظومة "أرينا" التي أدخلت عليها تعديلات كبيرة مؤخرا.