خروج أول مواطن روسي من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا

صرحت غرفة عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم السبت، بأن مواطن روسي مصاب بفيروس كورونا، قد خرج من مستشفى بموسكو بعد تماثله للشفاء.

وقالوا في غرفة عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا"، لوكالة "سبوتنيك": "تم إخراج ديفيد بيروف، وهو موظف في الاتحاد الروسي لكرة القدم، من المستشفى".

وقالت في وقت سابق نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أنستازيا راكوفا، للصحفيين، إن أول مريض مصاب بفيروس كورونا قد تعافى وسيخرج من المستشفى قريباً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".