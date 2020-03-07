تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في روسيا

وأعلن المركز عن أربع حالات جديدة مصابة بالفيروس: ثلاث في ليبيتسك وواحدة في سان بطرسبرغ.

وقال التقرير: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى مواطني الاتحاد الروسي - ثلاثة مرضى في ليبيتسك، اثنان منهم بدون أعراض واضحة، ومريض واحد في سان بطرسبرغ".

وفقا للتقرير، زار جميع المواطنين المرضى إيطاليا في الأسبوعين الماضيين. نقل جميع المرضى إلى المستشفى.

وأضاف المركز أن ثلاثة مواطنين روس تم إجلاؤهم من اليابان من السفينة السياحية دياموند برنسيس تحت المراقبة الطبية.

وأشار التقرير إلى أنه: "تم حتى الآن تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، صينيين، و 11 روسي عادوا من إيطاليا، وواحد إيطالي".