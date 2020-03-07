موسكو تصحح لوسائل الإعلام التركية: لافروف لم يتحدث عن حب أردوغان

صحّحت وزارة الخارجية الروسية لوسائل الإعلام التركية، التي فسرت كلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل غير صحيح خلال المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "لم يتحدث لافروف عن حبه لأردوغان، ولكنه صرح بأنه معجب بربطة عنق الرئيس التركي".

وقام حساب "يول تي في" التركي برفع مقتطف من فيديو يخاطب به لافروف أردوغان، ترجم على شاشة الشريط الإخباري بعبارة وكأن لافروف يقول: "أنا أحبك يا طيب" .

وكتبت وزارة الخارجية الروسية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "لاحظنا أن "يول تي في" التركي أساء تفسير كلمات وزير الخارجية الروسي. على الشريط المصور، يمكنك سماع الوزير يقول بوضوح: أنا أحب ربطة عنقك".

We noticed that the Turkish media @YolTV wrongly understood words of Russian Foreign Minister S.Lavrov. In the video one can clearly hear that the Minister says «I love your tie» pic.twitter.com/VUsVoMwSVE — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 7, 2020

​وحظيت التغريدة بردود أفعال متباينة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.