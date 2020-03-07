إيروفلوت الروسية تخفض رحلاتها من موسكو لطهران لرحلة أسبوعيا بسبب "كورونا"

أعلنت شركة الطيران الروسية" أيروفلوت"، عن تقليص عدد رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران إلى رحلة واحدة إسبوعيا، ابتداء من الـ 8 مارس/آذار الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان إنه "ابتداء من 8 مارس/آذار، سوف تقلص إيروفلوت عدد رحلاتها من شيريميتوفو-طهران-شيريميتوفو إلى رحلة واحدة أسبوعيا، وسوف تعمل تلك الرحلات أيام الأحد".

وأضاف الببيان أنه يمكن للأشخاص، الذين اشتروا تذاكر مسبقًا في هذا الاتجاه، تغيير مواعيد التذاكر دون دفع غرامة في أي تاريخ لا يتجاوز 31 مايو/آيار 2020، أما بالنسبة لاستعادة تكاليف التذاكر يكون في المراكز أو المواقع، التي تمت اقتناء التذاكر فيها دون دفع خصوم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضح جهانبور أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "عدد الإصابات في العاصمة طهران بلغ حتى الآن 1539 إصابة فيما ارتفع إجمالي الإصابات في مدينة قم إلى 668".