تعافي 8 روس من "كورونا" كانوا على متن سفينة "دايموند برينسس"

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد أن ثمانية من السياح الروس الذين تم إجلاؤهم من على متن سفينة "دايموند برنسيس" حيث حدث تفشي لفيروس كورونا، خرجوا من مستشفى الأمراض المعدية بعد خضوعهم للحجر الصحي والعلاج.

وقال موراشكو خلال مراسم تكريم الأطباء الذين تولوا متابعة هؤلاء المرضى: "لقد خرج جميع المرضى بحالة جيدة، وبدون شكاوى، ونفذ الأطباء عملهم بشكل ممتاز".

وأكد موراشكو أن جميع المتعافين بحالة صحية جيدة، وقد وصلوا لمنازلهم.

يذكر أنه تم إجلاء ثمانية مواطنين روس من على متن سفينة "دياموند برنسس"، من بينهم أربعة من سكان قازان (بينهم طفل واحد) من قبل وزارة الطوارئ إلى عاصمة تتارستان ليلة 23 شباط/فبراير وتم نقلهم إلى المستشفى الجمهوري للأمراض المعدية.

وفقًا لوزارة الصحة الروسية، تم تشخيص إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا، وخضع جميع المواطنين الذين تم إجلاؤهم للحجر الصحي الضروري لمدة 14 يومًا في مستشفى الأمراض المعدية.