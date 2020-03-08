تسهيلات في الحصول على الجنسية الروسية للجميع... أهم التغييرات الجديدة

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قائمة من التعليمات لتنفيذ مفهوم جديد لسياسة الهجرة للسنوات الخمس المقبلة، والتي من المفترض أن تقوم بتغير جذري في عمل كل من أنظمة الهجرة والحصول على الجنسية الروسية.

وتبدأ القائمة بانتقاد الوضع الحالي، وتدعو إلى تصحيحه، وتنص على تعليمات محددة للحصول على الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية الروسية.

وجاء ضمن التعليمات على وجه الخصوص "قواعد الهجرة الحالية ليست واضحة وموحدة بما فيه الكفاية، ومستوى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في توفير الخدمات العامة وتنفيذ سيطرة الدولة في مجال الهجرة لا يزال منخفضًا... بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يسافرون إلى روسيا لمختلف الأغراض يواجهون صعوبات غير مبررة في الحصول على الجنسية الروسية"، وذلك وفق موقع "الكرملين" الإلكتروني.

التعليمات الجديدة

تهيئة الظروف المواتية لإعادة التوطين في روسيا والحصول على الجنسية الروسية لمن يتحدث اللغة الروسية وللشعوب التي تمتلك ثقافة وفكر قريب من ثقافة الشعب الروسي.

تشكيل قواعد هجرة مفهومة لكل من الأشخاص المستعدين لاختيار روسيا كمكان إقامة جديد، ولأولئك الذين يأتون إلى روسيا كسياح أو للعمل أو الدراسة أو لأغراض أخرى.

زيادة مستوى الأمن، بما في ذلك من خلال إدخال تقنيات المعلومات الحديثة على نطاق أوسع وخاصة في خدمات الدولة العامة.

الإقامة الدائمة

ستصبح الإقامة الدائمة (تصريح الإقامة) الوثيقة الرسمية (أي سيتم إلغاء الإقامة المؤقتة)، والتي تسمح للأجنبي في المستقبل بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بطريقة عامة ومبسطة.

وجاء في التعليمات أن ذلك يعود إلى أن "الإقامة المؤقتة على شكلها الحالة أصبحت شيئا قديما، وغالبًا ما يتم الحصول على تصريح الإقامة المؤقتة لتجنب الحصول على تصاريح للعمل، أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية، فإن الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة قبل الحصول على الإقامة الدائمة هي خطوة بيروقراطية إضافية ومضيعة للوقت والجهد والمال".

ومن أجل الحصول على الإقامة الدائمة ضمن القانون الجديد يجب عليك:

التسجيل في نظام الموحد للدولة

العيش في روسيا

الامتثال للقوانين الروسية وعدم مخالفتها

عدم وجود أمراض خطيرة وسارية

تكلم اللغة الروسية

ويشار إلى أن مدة صلاحية الإقامة الدائة الروسية غير محدودة.

الجنسية الروسية

تم تطوير ثلاثة مراحل، في التعديلات الجديدة، للتقديم على الجنسية الروسية (عامة، مبسطة وخاصة).

المرحلة العامة تشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية، بالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء لجان لدراسة طلبات المتقدمين للحصول على الجنسية الروسية على المستوى اللإقليمي.

بينما ينطبق الإجراء المبسط على الأشخاص الذين تنطبق عليهم بعض الشروط، ومن بينهم مواطني دول يمتلكون نظرة اجتماعية وثقافية مشتركة مع روسيا.

وتتطلب شروط قبول الأوراق للحصول على الجنسية الروسية في الإجراء العام والمبسط، معرفة اللغة الروسية وعدم انتهاكات ومخالفات قانونية خلال فترة الإقامة على الأراضي الروسية.

أما الإجراء الخاص سيشمل فئات معينة من الأشخاص، حيث سيطلب ذلك إنشاء لجنة للبت بالحالة واتخاذ قرار على مستوى عالي (من قبل رئيس روسيا).