3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا كانت في إيطاليا

موسكو - سبوتنيك . وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنين روس زاروا إيطاليا مؤخرا.

وجاء في البيان: "خلال آخر 24 ساعة تم رصد 3 حالات إصابة بداء كورونا لدى مواطني روسيا الاتحادية أحدها في مقاطعة كالينينغراد، والأخرى في مقاطعة بيلغورود، وحالة واحدة بضواحي موسكو".

ولدى إجراء أعمال التحقيق الوبائي تبين أن جميع المواطنين المصابين زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، وتم وضعهم في المستشفيات الخاصة بالأمراض المعدية.

كما أشار مقر العمليات إلى أنه تم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصل معهم المصابون بفيروس كورونا في روسيا، ويجري العمل على وضعهم تحت إشراف طبي، لمنع استيراد وانتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا.

يذكر أن شركة الطيران الروسية ذات التكلفة المنخفضة "بوبيدا" التي تدخل في مجموعة "إيرو فلوت" أعلنت في وقت سابق اليوم عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الإيطالية على دخول ومغادرة بعض المناطق على خلفية تفشي فيروس "كورونا".