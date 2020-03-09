الروبل يتراجع أمام الدولار واليورو على خلفية هبوط أسعار العقود الآجلة للنفط

هبط سعر صرف الروبل، اليوم الإثنين، إلى أدنى قيمة له أمام الدولار الأمريكي، منذ مارس/آذار 2016، ووصل إلى مستوى 72 روبلا للدولار الواحد.

موسكو – سبوتنيك. وكذلك الأمر ساد حال صرف اليورو الذي سجل 82 روبلا مقابل اليورو الواحد.

وأشارت بيانات البورصة العالمية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى أن سعر صرف الدولار، وصل إلى 72.04 روبلا للدولار الواحد، فيما بلغ سعر صرف اليورو إلى 82.1 روبل.

وتأتي تلك الانتكاسة لسعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو على خلفية هبوط أسعار العقود الآجلة للنفط لأكثر من 20 في المئة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام، فيما يشير إلى بداية حرب أسعار عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج.