إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في موسكو

أعلن الفريق المختص بمكافحة عدوى فيروس كورونا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية في موسكو.

وجاء في بيان: "تم تسجيل، خلال اليوم الماضي، 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين روس في موسكو".

وأضاف البيان، أن جميع المصابين كانوا قد زاروا إيطاليا في الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه تم وضعهم تحت الحجر الصحي.

ووفقا للمركز المختص بمكافحة عدوى فيروس كورونا، تم تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين، ويتم اتخاذ إجراءات لوضعهم تحت الإشراف الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة.

ويشار إلى أنه تم تسجيل، إلى الآن، 20 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، من بينهم موانين صينيين و17 روسي عائدين من إيطاليا، بالإضافة إلى مواطن إيطالي.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 12 آلف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".