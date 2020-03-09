روسيا: وضع الأسواق الحالي هو ضمن السيناريوهات المتوقعة للخروج من اتفاق "أوبك+"

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوسيتن إن تبعات الانسحاب من اتفاق أوبك+ جرت دراستها، والوضع الحالي للسوق هو ضمن التوقعات.

وجاء في بيان على الموقع الحكومي اليوم "ألكسندر نوفاك أكد أن الوضع الحالي في سوق النفط هو في حدود التوقعات التي وضعت خلال دراسة سيناريوهات الخروج من اتفاق أوبك+".

ونقل الموقع الحكومي عن نوفاك قوله قطاع النفط الروسي لديه قاعدة موارد عالية الجودة وهامش كاف للقوة المالية ليظل قادراً على المنافسة عند أي مستوى سعر متوقع، وكذلك الحفاظ على حصته في السوق".

وبوقت سابق من اليوم، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو بنسبة 28.69 لتبلغ 32.28 دولارا للبرميل، أما العقود الآجلة لنيسان/أبريل لخام غرب تكساس الوسيط فانخفضت بنسبة 31.35 بالمئة إلى 28.33 دولار للبرميل.

ولم يتمكن ممثلو "أوبك" و "أوبك+"، الجمعة الماضية، من الاتفاق على توقيت تمديد الخفض الحالي، أو خفض الإنتاج بشكل أكبر، وانتهت مفاوضات "أوبك+" بدون اتفاق، لأن روسيا لم توافق على تخفيض إضافي في الإنتاج.

وأجرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محادثات مع حلفائها اليوم الجمعة بعد أن أبلغت المنظمة روسيا والآخرين أنها تحبذ خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020.