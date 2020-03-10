برلماني روسي: إدراج أنظمة تسلح روسية جديدة إلى معاهدة "ستارت-3" أمر غير قابل للنقاش

شدد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، على أن إدراج أنظمة تسلح روسية جديدة إلى معاهدة ستارت-3، حسب الاقتراح الأمريكي، أمر مستبعد وغير قابل للمناقشة.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "يحتوي بيان الخارجية الأمريكية على كل أنظمة التسلح الروسية المحتملة، بما في ذلك الأنظمة التي يجري تطويرها ولم يتم استخدامها".

وتابع بقوله:"مثل هذه القيود على الأسلحة التي لم يتم الانتهاء من بحثها وتصميمها وتجربتها، سواء كانت روسية أو أمريكية، مستثناة وغير قابلة للنقاش".

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الاثنين، عن الأسلحة الروسية التي تريد إدراجها مستقبلا ضمن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، والتي تنتهي في أوائل عام 2021.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل/نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.