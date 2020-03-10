بيسكوف حول فيروس "كورونا": الوضع في روسيا أكثر استقرارا من البلدان الأخرى

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل التدابير الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فإن الوضع في روسيا أكثر استقرارا من البلدان الأخرى.

وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون، يتم اتخاذ الإجراءات الأكثر حيوية لمواجهة هذا الفيروس".

وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "أنتم تعلمون أنه يوجد لدى الحكومة غرفة عمليات لرصد ومكافحة فيروس كورونا، والآن بفضل الجهود المبذولة والتدابير، أصبح وضعنا أكثر استقرارا"، منوها في الوقت نفسه إلى أن هذا "ليس سبباً على الإطلاق للتهاون".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت الإصابات العالمية 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.