كازاخستان تحظر دخول سياح 3 دول أوروبية بسبب فيروس كورونا

قال كبير الأطباء في كازاخستان جانداربيك بيكشين إن سلطات البلاد ستحظر دخول الأجانب القادمين من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا ابتداء من 12 آذار / مارس بسبب فيروس كورونا.

وقال بيكشين: "منعت سلطات كازاخستان دخول مواطنين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وكذلك من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا".

في وقت سابق، قررت السلطات الكازاخستانية، في 8 آذار / مارس الجاري، إيقاف الوافدين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية لمواجهة انتشار أزمة فيروس كورونا.

وفي شباط / فبراير، لاحظ وزير الصحة الكازاخستاني يلجان بيرتانوف استعداد العلماء في البلاد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.