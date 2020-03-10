الكرملين: ترامب لن يحضر الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على الفاشية

أعلنت الرئاسة الروسية أنها تلقت معلومات تفيد بعدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفال عيد النصر في العاصمة موسكو، مشيرة إلى أنها لا تعرف مستوى التمثيل الأمريكي في المناسبة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الأنباء التي تفيد بعدم حضور ترامب احتفالات عيد النصر في العاصمة موسكو: "لا نعرف بعد على أي مستوى سيكون التميل الأمريكي في احتفالات يوم النصر... وبالفعل من خلال القنوات الدبلوماسية تلقينا معلومات بأن الرئيس لن يأتي".

وكان دميتري بيسكوف، اليوم السبت، قد أكد في وقت سابق، أن التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر على الفاشية مستمرة.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "العمل مستمر كما هو مخطط".

وقررت السلطات الروسية، في وقت سابق، إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.