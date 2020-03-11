روسيا عدو "حامي أوروبا"... الخارجية الروسية ترد على ذلك

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب لا يخفي أنه يجعل روسيا عدوا محتملا خلال مناورات "حامي أوروبا 2020".

وسينفذ حلف شمال الأطلسي (الناتو) مشروعه التدريبي المعروف باسم "مناورات حامي أوروبا 2020" في الفترة 20/4/2020 – 20/5/2020. وتتضمن فعاليات المناورات عملية تدريبية لنقل قوات أمريكية من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن أن مناورات حامي أوروبا 2020 يراد لها أن توجه إشارة إلى روسيا بضرورة تغيير "سلوكها السيئ".

ومن أجل ذلك تنقل الولايات المتحدة قوات إلى حدود روسيا.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن روسيا لا تهدد أحدا في حين يحشد الناتو قواته عند الحدود الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن إرغام روسيا على تغيير سياستها الخارجية غير ممكن.