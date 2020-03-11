الدوما الروسي يوافق على قانون تعديل الدستور في البلاد

أعلن الدوما (مجلس النواب) الروسي موافقته على قانون تعديل الدستور في روسيا، بعد أن وصلت الوثيقة إلى المجلس في 20 يناير/كانون الثاني.

وتهدف المقترحات الواردة في مشروع القانون إلى تعزيز أسس النظام الدستوري وحقوق وحريات الإنسان والمواطن. ويستحدث المشروع أيضًا إجراءً جديدًا وهو التصويت الشعبي العام في روسيا.

وصوت على مشروع القرار 383 نائبا، ولا أحد ضد، وامتنع 43 نائبا عن التصويت.

وتم استلام ما يقرب من 400 تعديل من قبل لجنة الملف الشخصي التابعة للدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، منها حوالي 200 تم النظر فيها و175 رفضت.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء.

وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.