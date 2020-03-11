نوفاك ينفي بحث مواصلة المفاوضات حول "أوبك+" مع الفالح

نفى وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن يكون قد بحث مواصلة المفاوضات حول "أوبك+" مع وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في هذا الصدد: "لا، لم تكن هناك مناقشات، ولم نتواصل مع بعضنا بعضا".

يأتي هذا ردا على أنباء نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، عن أحد مصادرها، تفيد بأن وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، قد تواصل مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لمناقشة وضع السوق.

كما أكد وزير الطاقة الروسي مشاركة ممثلي روسيا في اجتماعات لجنة المراقبة الفنية لأوبك+، في آذار/مارس الجاري.

وقال نوفاك في إجابة عن سؤال بشأن مشاركة مندوبين روس في اجتماعات لجنة المراقبة الفنية لأوبك 18 آذار/مارس: "بالطبع، سيكون ممثلونا موجودين".

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا قد ترفع إنتاجها من النفط على المدى القصير بمقدار 200-300 ألف برمل يوميا، ومن الممكن أن تصل مستقبلا إلى 500 ألف برميل يوميا.

وأكد نوفاك في حوار مع قناة "روسيا 24"، اليوم الثلاثاء: "على الرغم من انخفاض الأسعار والتقلب الذي نراه اليوم، فإن صناعتنا لا تزال قادرة على المنافسة. تعد من بين الأوائل في العالم من حيث أقل تكاليف الإنتاج. نحن ننافس في الأسواق العالمية. أما بالنسبة للإنتاج، أعتقد أن الشركات اليوم ستقوم بمراجعة خطط الاستثمار وحجمها وبرامج الإنتاج".

وأضاف: "لدينا إمكانات لزيادة الإنتاج. أعتقد أنه في المدى القصير يمكننا زيادة ما يصل إلى 200-300 ألف برميل يوميًا، وقد تصل الزيادة إلى 500 ألف برميل يوميًا، وهذا في المستقبل القريب".