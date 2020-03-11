بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لتهيئة الظروف للمستثمرين من أجل العمل في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتهيئة الظروف للمستثمرين من أجل العمل في روسيا ولضمان أمن الاستثمار وتقليل المخاطر.

موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بالمستثمرين، اليوم الأربعاء: "من جهتي، يمكنني أن أؤكد أننا سنفعل كل شيء من أجل تهيئة الظروف للعمل رغم كل الصعوبات التي نواجهها".

وعبر بوتين عن ثقته في أن روسيا ستتجاوز هذه الفترة من الاضطرابات بهدوء، مؤكدا أن جميع القطاعات الرئيسية سوف تخرج من الوضع أقوى "أنا لا آمل ذلك فقط، لكنني متأكد من أن روسيا سوف تتجاوز هذه الفترة

المضطربة بجدارة وهدوء. علاوة على ذلك، هناك كل الفرص أمام الصناعات الرئيسية في الاتحاد الروسي للخروج من هذا الموقف أقوى بكثير وعلى استعداد لمنافسة جادة للغاية. هذا بالطبع، ينبغي أن ينعكس على الاقتصاد الروسي بأكمله بطريقة إيجابية".

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الفائقة مهم جدا بالنسبة للمستثمرين "أود أن أشير إلى ميزة مهمة للغاية بالنسبة لنا اليوم، ألا وهي الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. هذا مهم للغاية. أعني الأهداف الاستراتيجية، التي حددناها لأنفسنا فيما يتعلق بنقل اقتصادنا بالكامل إلى مسارات مبتكرة، وتغيير هيكل اقتصادنا".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن التقلبات في سوق النفط ستستمر لبعض الوقت، وأن روسيا لديها عدة خيارات في هذا الشأن.