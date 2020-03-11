نوفاك يبحث خطط الإنتاج وتطورات سوق النفط مع القائمين على مجال الطاقة في روسيا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه سيلتقي مع القائمين على مجال النفط في روسيا، غدا، الخميس، لبحث خطط الإنتاج والوضع الراهن في سوق النفط.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نحن نلتقي بصورة دورية. من المخطط أن نلتقي غدا، سنبحث الوضع الراهن في سوق النفط... وسنبحث أيضا خطط الشركات بشأن الإنتاج وخطط العمل والتعاون في المستقبل.

كما أكد الوزير أن قيام المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط ليس الخيار الأفضل في ظل الوضع الحالي للأسواق.

وقال: "أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيض الأسعار... وأعلنت زيادة الإنتاج. نحن نرى أن هذا ليس الخيار الأفضل في ظل الظروف الحالية. كان من الأفضل الإبقاء على مستوى الربع الأول".

إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الروسي، أن انهيار أسعار النفط يوم الاثنين الماضي كان بسبب تقارير عن الإنتاج وأسعار نفط شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أن استعادة أسعار النفط قد تستغرق بضعة أشهر، وأن روسيا ستتعاون مستقبلا مع دول أوبك والدول خارجها على الرغم من عدم تجديد اتفاق "أوبك+".