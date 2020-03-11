بيلاروسيا تقدم مقترحا جديدا لموسكو بشأن تزويدها بالنفط الروسي

كشف رئيس الوزراء البيلاروسي، سياري روماس، اليوم الأربعاء عن تقديم بلاد مقترحًا جديدًا لشركات النفط في موسكو يتعلق بإمدادات النفط الخام.

مينسك- سبوتنيك. وأضاف روماس في تصريحات للصحفيين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، أنه من المتوقع إجراء موسكو مشاورات مع لاعبين رئيسيين في صناعة النفط، على أن يأتي ردهم في غضون أيام.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي: "بالنسبة لمسألة النفط، فقد تغير الوضع مؤخرًا. لقد انخفضت الأسعار، وبالتالي قدم الجانب البيلاروسي إلى روسيا مقترحات جديدة لشركات النفط، والتي تلقاها الجانب الروسي ووعد بإجراء مشاورات مع شركات النفط في إطارها".

وانخفضت أسعار النفط بنحو 25% خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي، في أسوأ هبوط يومي لها منذ عام 1991، ولتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2016، وذلك عقب انهيار محادثات مجموعة "أوبك+" حول اتفاق من شأنه كبح إمدادات الخام لدعم الأسعار.