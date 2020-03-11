الدفاع الروسية تعلن تأجيل منتدى موسكو التاسع للأمن الدولي حتى عام 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إلغاء "منتدى موسكو للأمن والدفاع" هذا العام، الذي كان مقررا أن يعقد في الفترة من 22 إلى 23 أبريل/ نيسان، على أن يعقد في موعده في العام المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم الأربعاء: "وفقا للوضع الحالي المتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في العالم، تم تأجيل منتدى موسكو التاسع للأمن الدولي حتى عام 2021".

وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه كان من المقرر وصول وفود من 115 دولة لحضور المؤتمر.وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت تأجيل منتدى سوتشي الاستثماري الدولي، الذي كان من المزمع عقده في 12 – 14 شباط/ فبراير الماضي، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، كما قررت اللجنة التنظيمية لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلغاء دورة المنتدى التي كان من المقرر عقدها هذا العام، وذلك أيضا على خلفية انتشار الفيروس في الدول المشاركة في المنتدى.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4026 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.