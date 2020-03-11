موسكو تؤكد أن الطفل المصاب بفيروس كورونا ليس لديه أية أعراض للمرض وأنه مجرد حامل له

أعلنت غرفة العمليات لمكافحة وباء فيروس كورونا في روسيا أن الطفل المصاب بفيروس كورونا في موسكو ليس لديه أية أعراض للمرض وأنه مجرد حامل له.

موسكو - سبوتنيك. وأكدت الغرفة ذاتها في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الغرفة: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم في روسيا تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى مواطني روسيا الاتحادية – 6 من المصابين في موسكو، واثنان في ضواحي موسكو".

وأوصت الغرفة الهيئات التنفيذية الفيدرالية والكيانات المكونة لروسيا الاتحادية بالامتناع عن الأحداث العامة، بما في ذلك الأعمال والرياضة والثقافة والترفيه، حيث قالت: "نوصي بأن تقوم الهيئات التنفيذية الفيدرالية والهيئات التنفيذية للكيانات المكونة لروسيا الاتحادية بتقليل عدد الأحداث العامة، بما في ذلك الأعمال التجارية والرياضية والثقافية والترفيهية، وإذا أمكن إجراءها في شكل فيديو أو دون متفرجين، مما يسمح فقط بتنظيم الأحداث المهمة والعاجلة للغاية".

وأضافت غرفة العمليات في بيانها: "نوصي الهيئات التنفيذية الفيدرالية بإلغاء رحلات العمل، باستثناء رحلات العمل ذات الطبيعة العاجلة و (أو) المنظمة وفقًا لتعليمات رئيس روسيا الاتحادية والحكومة الروسية، لضمان أمن البلاد".