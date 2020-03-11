روسيا تفرض حظرا مؤقتا على إصدار التأشيرات لمواطني إيطاليا ابتداء من 13 مارس

أعلنت غرفة عمليات مكافحة وباء فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الأربعاء، عن فرض روسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، حظرا مؤقتا على إصدار التأشيرات للمواطنين الإيطاليين، ابتداء من 13 آذار/ مارس، باستثناء الأعمال التجارية والإنسانية والدبلوماسية والرسمية .

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الغرفة "فرض حظر مؤقت، اعتبارا من الساعة 00:00 ليوم 13 آذار/ مارس 2020، على إصدار التأشيرات لمواطني الجمهورية الإيطالية، باستثناء الأعمال التجارية والإنسانية والدبلوماسية والرسمية".

وأضاف البيان "تفرض قيود مؤقتة، من الساعة 00:00 يوم 13 آذار/ مارس 2020، على حركة النقل الجوي للركاب من أراضي روسيا إلى أراضي الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وكذلك في الاتجاه المعاكس".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 114 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 118 ألف شخص وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4300 حول العالم.