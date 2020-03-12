قاعدة حميميم في سوريا تحتضن تمثالا لقائد عسكري مرموق

أفاد تقرير صحفي عن وجود تمثال لقائد عسكري روسي مرموق في قاعدة حميميم العسكرية في سوريا.

وقالت "روسيسكايا غازيتا" إن هذا التمثال للمشير روكوسوفسكي صنعه الفنان الروسي ميخائيل سيرديوكوف. وتم إحضاره إلى قاعدة حميميم التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، في هذا العام الذي يصادف الذكرى الـ75 للانتصار على الفاشية خلال الحرب الوطنية العظمى.

وكان المشير كونستانتين كونستانتينوفيتش روكوسوفسكي أحد قادة القوات الروسية السوفيتية التي أحرزت ذلك الانتصار.

© Sputnik . Peter Bernshtein المشير روكوسوفسكي

ولد روكوسوفسكي في عام 1896. اشترك في الحرب العالمية الأولى. انتسب إلى الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في عام 1917. قاد عمليات الجيش الأحمر الرئيسية بعد أن اعتدت ألمانيا الفاشية على روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة في عام 1941. كان أحد أبطال معركة الدفاع عن موسكو في عام 1941. ثم نفذ عدة عمليات كبيرة ناجحة أدت إلى دحر القوات الغازية وتحقيق الانتصار في عام 1945. توفي في عام 1968 في موسكو.