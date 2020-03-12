رئيس الوزراء الروسي: لم نكن المبادرين بالخروج من اتفاق "أوبك +" بل اقترحنا تمديده

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تكن المبادرة للانسحاب من اتفاق "أوبك +"، بل سعت لتمديده إلى نهاية العام الجاري.

وجاءت تصريحات ميشوستين خلال اجتماع للحكومة الروسية عن موضوع اتفاق "أوبك+"، قال خلالها: " أسواق النفط العالمية تعيش اليوم أحداثا سلبية خصوصا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بالإضافة إلى قرار دول مصدري النفط الانسحاب من الاتفاق وهذا ما أثر على الأسواق العالمية وروسيا أيضا".

"تتأثر أسواق النفط بالأحداث السلبية، وهذا هو وباء الفيروس التاجي وقرار دول منظمة مصدري النفط بالانسحاب من اتفاق خفض الإنتاج. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى ما يلي. أولاً، لم نبدأ نحن الانسحاب من هذه الاتفاقية".

وأضاف ميشوستين، قائلا: " لقد اقترحت موسكو على الشركاء تمديد الاتفاق بين الأطراف لنهاية العام، وذلك بسبب تفشي الفيروس لمنع حدوث أي تغييرات أخرى قد تؤثر على الاقتصادي العالمي".

وتابع ميشوستين: "موقفنا واضح حيث كان الطلب على الطاقة في انخفاض بالفعل بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع التجارة الدولية".