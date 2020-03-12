حداد: الاتفاق بين روسيا وتركيا قد يكون له أثر إيجابي على سوريا

قال سفير سوريا في موسكو، رياض حداد، اليوم الخميس، إن الاتفاق بين روسيا وتركيا حول محافظة إدلب السورية، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الوضع في البلاد.

وفي حديث له مع قناة "روسيا 24"، اعتبر حداد أن الاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا حول إدلب، يمكن أن يكون له أثر إيجابي، وقال: "نرى في سوريا أن هذا الاتفاق يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الوضع في سوريا، وعلى سكان البلاد، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلايمير بوتين، بعد توقيع الاتفاق".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توصلا في الثامن من الشهر الحالي في العاصمة الروسية موسكو، إلى مجموعة قرارات لتراجع التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من يوم 6 أذار/مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "إم-4".

وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) هجومًا واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/ فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.