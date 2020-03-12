ميشوستين: الوضع الاقتصادي في روسيا تحت السيطرة وتدابير الحكومة والبنك المركزي تعطي نتائجها

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، بأن الوضع الاقتصادي في روسيا تحت سيطرة السلطات حتى في ظروف عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، موضحا أن التدابير التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي تعطي نتائجها.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في اجتماع لمجلس الوزراء: "الوضع في الاقتصاد الروسي تحت سيطرة الرئيس والحكومة لدينا كل الأدوات اللازمة للسير بهدوء وبدون صدمات. لدينا الموارد الكافية للحفاظ على الاستقرار المالي".

وأضاف ميشوستين، قائلا: "نتخذ مع البنك المركزي بشكل فوري جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن بنك روسيا ووزارة المال اتخذا تدابير استجابة، أسفرت بالفعل عن إعطاء نتيجة معينة.

واختتم رئيس الوزراء الروسي، قائلاً: "الآن، ليس فقط الاقتصاد الروسي الذي يقع تحت تأثير العوامل السلبية. ووفقا للمنظمات الدولية، فقط بسبب تفشي فيروس كورونا، يمكن للاقتصاد العالمي بأكمله أن يخسر نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".