تأجيل إطلاق مهمة فضائية روسية أوروبية بسبب كورونا

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ، دميتري روغوزين، عن تأجيل إطلاق المهمة الروسية الأوروبية " ExoMars-2020 " إلى عام 2022، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أوقف عمليا إمكانية التعاون بين المتخصصين من مختلف البلدان.

وجاء في بيان على موقع "روسكوسموس" الإلكتروني: " لقد اتخذنا قرارًا صعبًا، وقمنا بتأجيل إطلاق المهمة " ExoMars-2020 " حتى عام 2022".

وأضاف البيان: "وذلك بسبب الحاجة إلى التأكد من أقصى قدر من الموثوقية لجميع أنظمة المركبات الفضائية " ExoMars"، بالإضافة إلى تدهور الحالة الوبائية في أوروبا التي أوقفت عمليا إمكانية رحلات عمل المتخصصين لدينا للمؤسسات الشريكة".

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الشركة الحكومية عن ثقته في أن الإجراءات التي يتخذها الخبراء الروس والزملاء الأوروبيون لتنفيذ المشروع "ستكون مبررة وستحقق نتائج إيجابية حصرية في تنفيذ المهمة".

ويشار إلى أن "ExoMars-2020" هو مشروع كبير قيد التطوير من قبل وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" مع مشاركة من قبل وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يهدف إلى البحث عن إمكانية نشوء الحياة في ماضي أو حاضر المريخ عن طريق إرسال العديد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطة صاروخين من نوع "بروتون" الروسي الصنع.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة وباء فيروس "كورونا" في روسيا، يوم أمس الأربعاء، عن فرضها، لحظر مؤقت على إصدار التأشيرات للمواطنين الإيطاليين، ابتداء من 13 آذار/مارس، باستثناء الأعمال التجارية والإنسانية والدبلوماسية والرسمية وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت روسيا عن فرض قيود مؤقتة، ابتداءً من الـ13 آذار/مارس 2020، على حركة النقل الجوي للركاب من أراضي روسيا إلى أراضي الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وكذلك في الاتجاه المعاكس.