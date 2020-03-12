روسيا تسرع بتزويد قواتها بمنظومات "إس-400"

وأخبر جهاز الإعلام التابع لشركة "ألماز-أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، الصحفيين في 12 مارس/آذار، أن الشركة بدأت تسلّم وزارة الدفاع الروسية منظومات "إس-400" الجديدة المقرر تسليمها في العام الحالي (2020).

وجاء في بيان صحفي أصدرته شركة "ألماز- أنتي" أنها سلمت أول فوج من منظومات "إس-400" المزمع تسليمها في العام الحالي إلى القوات المسلحة الروسية قبل الموعد المقرر.

وتتمثل وظيفة منظومة "إس-400" في حماية المنشآت المهمة من الهجوم الجوي الذي يمكن أن تنفذه الطائرات أو الصواريخ.