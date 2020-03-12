تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات لمكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، منها 4 حالات في موسكو، وحالة واحدة في إقليم كالينينغراد، وحالة في إقليم كراسنودار.

وجاء في بيان المركز "خلال آخر 24 ساعة تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا لدى مواطني روسيا، منها 4 حالات في موسكو، وحالة في كالينينغراد، وحالة في كراسنودار".

يتبع...