ما الدول التي تواصل روسيا تطبيق الإجراءات الاحترازية إزاء القادمين منها

أكدت مديرية الصحة في العاصمة الروسية، اليوم الجمعة، أن قائمة موسكو للدول التي من الضروري عقب زيارتها الالتزام بنظام الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، لم يتم تغييرها وعددها 7 دول.

وكشفت المديرية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، قائلة: "القائمة في الوقت الحالي لم تتغير وهناك سبع دول فقط هي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإيران وكوريا الجنوبية والصين".

عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وقع مرسوما في 5 آذار/مارس، لفرض نظام حالة التأهب القصوى بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة.

وينص النظام على المواطنين الذين وصلوا من دول ذات وضع غير موات فيما يتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-2019) ملزمون بالعزل الذاتي في المنزل لمدة 14 يوماً من تاريخ عودتهم إلى روسيا.