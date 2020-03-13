مناورات روسية لمواجهة "كورونا"

وتدربت القوات التي شاركت في هذه المناورات وهو التمرين الذي يهدف إلى تعزيز قدرة القوات على مواجهة الأوبئة وخاصة وباء كورونا، على التعامل مع خطر انتشار الفيروسات التي تسبب الأمراض الخطيرة، في المعسكر المغلق.
- أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي© Sputnik . Kirill Braga
- أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي© Sputnik . Kirill Braga
- أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي© Sputnik . Kirill Braga
وتضمنت فعاليات التمرين قيام عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بتقدير مدى الخطر، ثم قاموا بأعمال التطهير مستخدمين أكثر من 20 آلية متخصصة.
ومن الجدير ذكره أن الجيش الروسي يملك معدات حديثة لمكافحة العدوى الفيروسية منها آلية "إر خا إم 6" للتطهير الكيميائي.
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