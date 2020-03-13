مناورات روسية لمواجهة "كورونا"

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في جنوب شطر روسيا الأوروبي، اليوم الجمعة، عن مناورات عسكرية لمواجهة العدوى الفيروسية.

وتدربت القوات التي شاركت في هذه المناورات وهو التمرين الذي يهدف إلى تعزيز قدرة القوات على مواجهة الأوبئة وخاصة وباء كورونا، على التعامل مع خطر انتشار الفيروسات التي تسبب الأمراض الخطيرة، في المعسكر المغلق.

أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي © Sputnik . Kirill Braga

أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي © Sputnik . Kirill Braga

أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي © Sputnik . Kirill Braga 1 / 3 © Sputnik . Kirill Braga أحد عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي

وتضمنت فعاليات التمرين قيام عناصر الحماية ضد التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بتقدير مدى الخطر، ثم قاموا بأعمال التطهير مستخدمين أكثر من 20 آلية متخصصة.

ومن الجدير ذكره أن الجيش الروسي يملك معدات حديثة لمكافحة العدوى الفيروسية منها آلية "إر خا إم 6" للتطهير الكيميائي.