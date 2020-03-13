بيسكوف: هناك إشارات باهتمام بريطانيا بعقد القمة "الخماسية " لمجلس الأمن الدولي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تلقت إشارات معينة بأن بريطانيا مهتمة بعقد قمة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على طلب توضيح ما إذا كانت موسكو قد تلقت رداً من بريطانيا على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي: "نعم، هناك إشارات معينة بأن المملكة المتحدة ستكون مهتمة أيضا بعقد مثل هذا الاجتماع".

وأضاف بيسكوف: "يقول الجميع إن أفضل مكان لعقد مثل هذا الاجتماع للخماسية يمكن أن يكون الذكرى السنوية للجمعية العامة – ستكون الذكرى الـ 75 ، في شهر أيلول/سبتمبر. هناك الكثير من الوقت، ومن السابق لأوانه الحديث عن كيفية وما إذا كان فيروس "كورونا" سيؤثر على ذلك".

وتابع بالقول: "الآن ننطلق من أن آفاق عقد مثل هذا الاجتماع الذي يُعد ضروري جدا لنا جميعا وللبشرية جمعاء، إيجابية وعالية جدا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق، أنه على استعداد لعقد لقاء مع قادة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لبحث قضية مراقبة الأسلحة.

وأعلنت بكين وباريس ترحيباً بالمبادرة، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجدداً".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح في يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد اجتماع لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة"، معربا عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".