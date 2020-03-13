الكرملين يكشف عن صحة الرئيس بوتين بعد الاشتباه بإصابة نائب روسي بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخالط أحد النواب المشتبه إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من فرنسا.

ورد بيسكوف على السؤال عما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراءات احترازية بعد أن قام الرئيس بزيارة مجلس الدوما بهذا الصدد: "أنا مقتنع بأن الرئيس لم يخالط النائب الروسي المشتبه بإصابته بفيروس كورونا خلال جلسة التعديلات الدستورية في البرلمان الروسي".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "كل ما يتم القيام به هو لحماية الرئيس من الأمراض الموسمية وغيرها".

كما أشار بيسكوف إلى أنه لا يمتلك معلومات تفصيلية بشأن صحة الرئيس بوتين، قائلا: "لا معلومات مفصلة لدي بهذا الشأن".

وختم بيسكوف، قائلا: "الرئيس يعمل على أكمل وجه، كما هو الحال دائمًا، هذا ما يمكنني قوله".