كإجراء احترازي... بيسكوف يدعو الصحفيين الامتناع عن زيارة الكرملين في حال شعورهم بأعراض صحية

طلب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، من الصحفيين فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا، أن يكونوا يقظين بشكل تام، والامتناع عن المشاركة في الأحداث داخل الكرملين في حال شعورهم بأي أعراض صحية.

موسكو - سبوتنيك. وخاطب بيسكوف رؤساء التحرير ووسائل الإعلام، قائلاً: "إذا كان لديكم زكام، أو كنتم تعانون من السعال، أو نزلات البرد، أو أي أعراض صحية، الأعراض التي لا شرط أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإذا كان عندكم شعور بمرض إلى حد ما، ولستم بصحة جيدة مئة في المئة وفقًا لتقديراتكم الداخلية، فمن فضلكم لا تأتوا إلى الكرملين، ولا تشاركوا في العمل الصحفي في الكرملين".

وطلب من الصحفيين الذين يغطون أنشطة الرئيس في الكرملين الانتباه بشكل خاص إلى أي عوارض تشير للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيسكوف: "نحن نعمل دون قيود حتى الآن، الرئيس يعمل كما هو الحال دائمًا، لكننا نخاطبكم في هذا الوقت فقط لكي نكون يقظين بشكل خاص بشأن صحتنا. هذا إجراء احترازي، ونفترض أنه تعبير عن احترام جميع الزملاء وبعضهم بعضا".

كما رفض الكرملين نفي أو تأكيد خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفحص فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 65 ألفا.