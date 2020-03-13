تعافي 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، عن تعافي 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للوزارة "تماثل للشفاء اثنان من مواطني جمهورية الصين الشعبية وخمسة مواطنين روس وإيطالي واحد".

وفي سياق متصل، طلب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، من الصحفيين فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا أن يكونوا يقظين بشكل تام، والامتناع عن المشاركة في الأحداث في الكرملين في حال شعورهم بأي أعراض صحية.

كما ورفض الكرملين نفي أو تأكيد خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفحص فيروس كورونا المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 128949 في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من أربعة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324.