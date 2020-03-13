تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار عدوى الفيروس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ستة منها في موسكو و4 حالات في سان بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد وحالة في إقليم بيرم.

وجاء في بيان للمركز "تم الإبلاغ عن 11 حالة إصابة بالفيروس التاجي، خلال اليوم الماضي في روسيا، ستة منها في موسكو و4 حالات في سان بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد وحالة في إقليم بيرم".

وبحسب بيانات مركز مكافحة الوباء، فإن المصابين كانوا خلال آخر أسبوعين في رحلات إلى دول تعاني من تفشي فيروس كورونا، من بينها إيطاليا وفرنسا والنمسا، بينما تم تسجيل حالة إصابة لشخص كان على اتصال مع مصاب سابق.

وأوضح البيان بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الأمراض المعدية، ووضعهم في غرف خاصة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/مارس الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 128949 في 116 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات بلغت أكثر من أربعة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 68324.