جهاز الاستخبارات: روسيا لا تسعى للسيطرة العالمية على الفضاء الإلكتروني

صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تسعى للسيطرة العالمية على الفضاء الإلكتروني والاتصالات العالمية والمكالمات الهاتفية، وأنها لا تحتاج إلى ذلك.

وقال ناريشكين، في مقابلة مع المراسل الياباني إيشيو إيشيكاوا، نُشرت في مجلة "تويو كيزاي": "الولايات المتحدة، كما كتب (إدوارد) سنودن في كتابه، أجرت، ومن الواضح، أنها تجري أنشطة للسيطرة العالمية فيما يتعلق بالاتصالات العالمية، ولديها القدرة على التحكم بمئات الملايين من (المحادثات) الهاتفية في وقت واحد، وإنها بالفعل تقوم بذلك. وبهذا الشكل هي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية "نحن لا نقوم بذلك ولسنا بحاجة لذلك".

وشدد ناريشكين على أن جميع الاتهامات الموجهة لروسيا بشن هجمات الكترونية لا أساس لها وغير مثبتة.

واختتم ناريشكين: "هم يتهموننا، لكن في الوقت نفسه، لا يقدمون أي دليل، كما هو الحال دائماً، لذلك لا يمكن للمرء أن يصدق هذه الاتهامات الكاذبة. وهذا بالطبع كذب واختلاق".

هذا ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر أن القيادة الإلكترونية الأمريكية تطور تكتيكات حرب المعلومات ضد كبار المسؤولين ورجال الأعمال الروس في حال محاولة موسكو التدخل في انتخابات 2020.