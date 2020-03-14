روسيا... إطالة عمر "الدب" المتسلح بالصواريخ

وطائرة "تو-95إم إس" هي طائرة قاذفة ذات 4 محركات تربينية مروحية تستطيع أن تحمل قنابل نووية وصواريخ ذات رؤوس مدمرة نووية. وأطلق خبراء حلف شمال الأطلسي عليها اسم "الدبّ".

وتخضع طائرات "تو-95إم إس" للعملية التطويرية التحديثية التي تهدف إلى إطالة مدة خدمتها، في مصنع الطائرات الواقع في مدينة تاغانروغ. وأعلن هذا المصنع عن إتمام تحديث طائرة أخرى من طراز "تو-95إم إس" مؤخرا. وأنجزت هذه الطائرة الرحلة الجوية الاختبارية الأولى في 10 مارس/آذار.

ومن الجدير ذكره أن طائرات محدثة من طراز "تو-95إم إس" استخدمت في مكافحة الإرهاب في سوريا حيث قصفت مواقع الإرهابيين بالصواريخ غير النووية.